Sport.quotidiano.net - Virtus, una pausa che può essere d’aiuto. Zizic in bilico, Pajola prova a recuperare

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Con un’ordinanza il sindaco di Casalecchio di Reno Matteo Ruggeri ha disposto il mancato svolgimento della gara trae Tortona, incontro che doveva disputarsi nel pomeriggio di ieri. Ovvi i motivi di sicurezza che hanno portato a questa decisione visto quanto sta accadendo nel territorio metropolitano di Bologna tra smottamenti e allagamenti. La LegaBasket non ha ancora definito la data in cui si disputerà il recupero e non sarà facile trovare uno spazio vista l’agenda dei due club, entrambi impegnati nelle rispettive manifestazioni europee. Per la partita contro i piemontesi il coach Luca Banchi non avrebbe avuto a disposizione il play Alessandro, che si è infortunato alla schiena nella trasferta di venerdì scorso con il Monaco.