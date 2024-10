Verona, indagato il poliziotto che ha sparato e ucciso Moussa Diarra: il 26enne lo aveva aggredito con un coltello (Di lunedì 21 ottobre 2024) È stato iscritto nel registro degli indagati l'agente della Polfer che ieri mattina, alla stazione di Verona, ha sparato mortalmente ad un migrante 26enne del Mali, Diarra Moussa, che lo Ilmessaggero.it - Verona, indagato il poliziotto che ha sparato e ucciso Moussa Diarra: il 26enne lo aveva aggredito con un coltello Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) È stato iscritto nel registro degli indagati l'agente della Polfer che ieri mattina, alla stazione di, hamortalmente ad un migrantedel Mali,, che lo

Tragedia a Verona : Alessandra Spiazzi ha sparato al figlio e si è tolta la vita. Il 15enne in gravissime condizioni - Secondo quanto accertato dai magistrati, coordinati dal procuratore capo Raffaele Tito , la 58enne ha sparato al figlio un colpo in testa e poi si è suicidata. Colpo di scena nell’inchiesta della procura di Verona sugli spari di ieri in una villetta di Lavagno dove è morta la 58enne Alessandra Spiazzi ed è rimasto ferito il figlio 15enne. (Gazzettadelsud.it)

"Ha sparato al figlio 15enne e poi si è uccisa". Cos'è successo a Verona - Emergono i dettagli di quanto accaduto all'interno dell'abitazione di famiglia di Lavagno dove una donna è stata rinvenuta senza vita. (Ilgiornale.it)

Alessandra Spiazzi - «ha sparato al figlio e si è uccisa». I vicini : liti tra loro negli ultimi giorni. Il dramma di Verona : il 15enne in condizioni disperate - Ha sparato al figlio un colpo in testa e poi si è suicidata. È questa l'ipotesi della procura di Verona che sta indagando sulla sparatoria avvenuta ieri in una villetta di Lavagno,... (Ilmessaggero.it)