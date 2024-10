Torino, operaio cade dal tetto e muore (Di lunedì 21 ottobre 2024) Torino , 21 ott. - (Adnkronos) - Incidente mortale sul lavoro questa mattina a San Sicario, nel torinese. Vittima un operaio 62enne che, per cause ancora in corso di accertamento, e' caduto dal tetto sul quale stava eseguendo alcuni lavori. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari, l'uomo è deceduto. Sul posto sono in corso i rilievi dei tecnici dello Spresal e i dei carabinieri per verificare la dinamica dell'accaduto. Liberoquotidiano.it - Torino, operaio cade dal tetto e muore Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ott. - (Adnkronos) - Incidente mortale sul lavoro questa mattina a San Sicario, nel torinese. Vittima un62enne che, per cause ancora in corso di accertamento, e' caduto dalsul quale stava eseguendo alcuni lavori. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari, l'uomo è deceduto. Sul posto sono in corso i rilievi dei tecnici dello Spresal e i dei carabinieri per verificare la dinamica dell'accaduto.

Torino - operaio precario si frattura le vertebre : il dilemma del lavoro a rischio - L’infortunio e le conseguenze fisiche Al termine della lunga giornata, l’operaio è tornato a casa, ma una volta allontanatosi dall’ambiente di lavoro, ha percepito un dolore lancinante alla schiena. Per tutto il giorno, l’operaio ha eseguito movimentazioni intense e ripetitive, agli ordini di un sistema lavorativo che non concedeva pause significative. (Gaeta.it)

Incidente sul lavoro a Torino Centro : operaio cade da ponteggio - trasportato in ospedale - Un incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 9 settembre 2024, in piazza Castello a Torino. Nella zona dell'ingresso a Galleria Subalpina un operaio albanese di 38 anni che si trovava su un ponteggio per eseguire dei lavori edili è caduto da un'altezza di circa due metri... (Torinotoday.it)

Dramma in fabbrica a Torino - operaio 39enne perde la mano nel macchinario per fare il gelato - Il grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, 6 settembre, in un'azienda che si occupa di pasticceria ed alimentari in strada Cebrosa a Settimo Torinese.Continua a leggere . (Fanpage.it)