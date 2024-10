Tvzap.it - Tir si schianta in autostrada, tutto bloccato: cos’è successo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Questo pomeriggio un tir si èto inoccupando l'intera carreggiata. Il camionista ha perso il controllo del mezzo, con un carico di materiale ferroso, ed è stato trasportato in ospedale è in condizioni molto gravi. Tir si ribalta inUn tir carico di materiale ferroso si è ribaltato sull'Roma Napoli, in direzione della Capitale, tra Cassino e Pontecorvo. Il sinistro è avvenuto alle 14:30 circa, quando il mezzo, dopo aver urtato lo spartitraffico, si è ribaltato riversando sull'asfalto il contenuto del cassone. Per lo più si tratta di rottami, o materiale proveniente dalla raccolta differenziata dei metalli.