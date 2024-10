Teatro Lendi di Sant’Arpino, al via la stagione teatrale con “Grease” (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'articolo Teatro Lendi di Sant’Arpino, al via la stagione teatrale con “Grease” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Teatro Lendi di Sant’Arpino, al via la stagione teatrale con “Grease” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'articolodi, al via lacon “” Teleclubitalia.

Teatro. Marco Ceccotti porta al Civico 14 di Caserta “Questa splendida non belligeranza” - t. La produzione, realizzata dal Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con il Consorzio Altre Produzioni Indipendenti e con il sostegno di Teatro di Roma, Carrozzerie n. La trama ruota attorno a un figlio che non riesce a separarsi dalla propria famiglia e a un padre pacifista emotivo, mentre una madre ironica lotta per trovare la felicità tra i libri horror. (Ildenaro.it)

"Questa splendida non belligeranza" al Teatro Civico 14 - Il 19 ottobre, alle ore 20.00, il Teatro Civico 14 di Caserta ospiterà "Questa splendida non belligeranza", spettacolo vincitore di In-Box 2022, scritto e diretto da Marco Ceccotti, autore segnalato dal Teatro di Roma nel 2019 come una delle Sei Nuove Voci della Drammaturgia Italiana. La... (Casertanews.it)