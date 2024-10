Superguidatv.it - Speciale Amici – Verissimo: svelato il nome del programma condotto da Silvia Toffanin, si chiamerà “This is me” | Spoiler

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Curiosi di sapere qualcosa in più sullodidaed in onda a fine novembre su Canale 5 per celebrare i talenti deldi Maria De Filippi? Dopo avervi annunciato la data di messa in onda dello show, vi possiamo svelare quello che sarà ildel. Ecco le ultime news in merito.: l’idea di Pier Silvio Berlusconi diventa realtà Sono mesi e mesi che Maria De Filippi elavorano alloper rendere omaggio ai talenti usciti dadi Maria De Filippi. L’idea avuta da Pier Silvio Berlusconi mentre parlava con Maria De Filippi sta prendendo sempre più forma e a fine mese la vedremo finalmente andare in onda. Era luglio, infatti, quando il patron di casa Mediaset annunciò loalla stampa durante la presentazione dei palinsesti.