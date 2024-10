Sinner e il caso doping, la protesta di Shapovalov: “I giocatori non vengono trattati allo stesso modo: la WADA sta torturando Jannik” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nonostante i numerosi successi ottenuti sul campo, sono le parole “doping” e “WADA” ad essere continuamente associate a Jannik Sinner. Scagionato il 19 agosto dalla International Tennis Integrity Agency (Itia), lA WADA (Agenzia mondiale antidoping) ha deciso di fare ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna. Una situazione che sta mettendo a dura prova la forza mentale del numero 1 al mondo e che continua a far discutere. “A questo punto è ridicolo. Non ha nulla a che fare con Jannik Sinner personalmente. È solo che i giocatori non vengono trattati allo stesso modo, in ogni caso lo gestiscono in modo diverso. Alcuni giocatori vengono squalificati per anni, mentre con altri giocatori non è così”. Così Denis Shapovalov interpellato sull’argomento durante il media day dell’Ultimate Tennis Showdown (torneo di esibizione a Francoforte). Ilfattoquotidiano.it - Sinner e il caso doping, la protesta di Shapovalov: “I giocatori non vengono trattati allo stesso modo: la WADA sta torturando Jannik” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nonostante i numerosi successi ottenuti sul campo, sono le parole “” e “” ad essere continuamente associate a. Scagionato il 19 agosto dalla International Tennis Integrity Agency (Itia), lA(Agenzia mondiale anti) ha deciso di fare ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport di Losanna. Una situazione che sta mettendo a dura prova la forza mentale del numero 1 al mondo e che continua a far discutere. “A questo punto è ridicolo. Non ha nulla a che fare conpersonalmente. È solo che inon, in ognilo gestiscono indiverso. Alcunisqualificati per anni, mentre con altrinon è così”. Così Denisinterpellato sull’argomento durante il media day dell’Ultimate Tennis Showdown (torneo di esibizione a Francoforte).

