Sci alpino Coppa del Mondo Soelden 2024 | Vinatzer e Brignone guidano convocati azzurri

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Definiti iper i giganti che daranno ufficialmente il via alladel/2025 di sci. A, sul leggendario ghiacciaio del Rettenbach, sabato 26 ottobre tocca alle donne, domenica 27 ottobre agli uomini, e sale l’attesa in Austria per le prime chance di podio azzurro. In campo maschile, come comunica la Fisi, saranno presenti Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini e Alex, da capire se sarà al cancelletto anche Filippo Della Vite, che ha ripreso a sciare in campo libero dopo l’operazione chirurgica e sta decidendo in queste ore se prendere parte alle due manche. Per quanto riguarda le donne, le sette atlete schierate per il gigante sono Federica, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb.