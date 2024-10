Sara Funaro a Strasburgo | summit sindaci europei

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) FIRENZE –, missione istituzionale aper la sindaca di Firenze,, lunedì 21 e martedì 22 ottobre aldeidi Eurocities, la rete di 140 città in oltre 30 paesiche ha lo scopo di rafforzare il ruolo degli enti locali nella definizione delle politiche e della legislazione europea. Il vertice è un incontro tra ie i nuovi membri del Parlamento europeo, durante il quale icondivideranno la loro visione per il prossimo mandato dell’Unione europea, il dialogo con i nuovi europarlamentari, e rafforzeranno la loro collaborazione con il Parlamento europeo. L’intervento della sindaca, che in Eurocities ricopre il ruolo di commissario ombra per l’inclusione sociale, nel dibattito dal titolo ‘Un’Europa migliore parte dalle città”.