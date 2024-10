Roma: inaugurazione del progetto C.A.S.A. 3, un supporto per le famiglie in difficoltà abitativa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 21 ottobre segna una data cruciale per il progetto C.A.S.A. 3, un’iniziativa innovativa che si propone di affrontare le complessità legate al tema dell’abitazione nel III Municipio di Roma. Istituito con un finanziamento di un milione di euro proveniente dai fondi del Giubileo, il progetto è frutto di una collaborazione tra l’assessorato alle politiche abitative, l’associazione “Nonna Roma” e la Fondazione Charlemagne. Attraverso diverse azioni, C.A.S.A. 3 intende fornire assistenza concreta a quelle famiglie e singoli che si trovano in situazioni di vulnerabilità abitativa. Sportello Ada: assistenza legale e mediazione Il progetto C.A.S.A. 3 si articola in due direttrici principali, una delle quali è l’attivazione dello sportello Ada. Questo sportello si propone di erogare assistenza legale a chi vive situazioni di sfratto. Gaeta.it - Roma: inaugurazione del progetto C.A.S.A. 3, un supporto per le famiglie in difficoltà abitativa Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 21 ottobre segna una data cruciale per ilC.A.S.A. 3, un’iniziativa innovativa che si propone di affrontare le complessità legate al tema dell’abitazione nel III Municipio di. Istituito con un finanziamento di un milione di euro proveniente dai fondi del Giubileo, ilè frutto di una collaborazione tra l’assessorato alle politiche abitative, l’associazione “Nonna” e la Fondazione Charlemagne. Attraverso diverse azioni, C.A.S.A. 3 intende fornire assistenza concreta a quellee singoli che si trovano in situazioni di vulnerabilità. Sportello Ada: assistenza legale e mediazione IlC.A.S.A. 3 si articola in due direttrici principali, una delle quali è l’attivazione dello sportello Ada. Questo sportello si propone di erogare assistenza legale a chi vive situazioni di sfratto.

