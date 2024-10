Repubblica - Napoli, Kvaratskhelia verso il divorzio. De Laurentiis apre: "Ce ne faremo una ragione" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Napoli viaggia spedito in testa al campionato con la vittoria per 1-0 di rigore contro l`Empoli (non senza polemiche) che ha rilanciato la Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilviaggia spedito in testa al campionato con la vittoria per 1-0 di rigore contro l`Empoli (non senza polemiche) che ha rilanciato la

Furti ai calciatori del Napoli - De Laurentiis ha drizzato le antenne - conosce le insidie della città (Repubblica) - Per fortuna in nessuno dei tre casi ci sono state conseguenze per i calciatori azzurri, ma è chiaro che la situazione preoccupa gli stesi per la propria serenità e anche per quella delle famiglie, come aveva spiegato Juan Jesus in un lungo sfogo social: “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta, nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag ... (Ilnapolista.it)

Repubblica – Napoli - Conte cambia la formazione e vince il match. Lukaku è più in forma - Questa è forse la migliore prova del belga nella sua tanto attesa avventura napoletana. Si tratta di elementi chiave per mantenere la vetta. La sua capacità di leggere il gioco e di creare occasioni è stata spesso paragonata a quella di altri grandi centrocampisti. Venerdì di intensi chiaroscuri, ma che permette a Conte di non dover intervenire dopo la partita per spiegare i ritardi di condizione ... (Terzotemponapoli.com)

Osimhen - non c’è alcuna possibilità che torni a indossare la maglia del Napoli (Repubblica) - Adesso a Istanbul c’è un altro ex Napoli molto amato dal popolo azzurro: Dries Mertens: «Avevo guardato alcune partite del Galatasaray grazie a Mertens, è una persona che mi piace moltissimo. Attraverso i canali social del Galatasaray, club nel quale si è trasferito in prestito dal Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua valutazione di mercato. (Ilnapolista.it)