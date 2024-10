Ranking ATP (21 ottobre 2024): Jannik Sinner sempre sul trono, eguaglia Mats Wilander (Di lunedì 21 ottobre 2024) Jannik Sinner inizia la sua 20ª settimana da n.1 del mondo. Il giocatore altoatesino, reduce dalla vittoria nel torneo di esibizione “Six Kings Slam” di scena a Riad (Arabia Saudita), non ha accumulato punti negli ultimi sette giorni, ma comunque il suo primato nella classifica mondiale è decisamente solido. Con questo aggiornamento, Sinner aggancia lo svedese Mats Wilander come settimane in vetta alla graduatoria. Ora l’obiettivo è Carlos Alcaraz, che ha raggiunto le 36. Lo spagnolo, sconfitto nella finale dell’evento saudita, è il primo degli inseguitori di Jannik nel Ranking ATP, seppur notevolmente distanziato. Certo, il nostro portacolori qualcosa perderà (500 punti), dal momento che non difenderà il titolo conquistato nel 2023 a Vienna, ma il margine è talmente ampio che se lo può permettere. Oasport.it - Ranking ATP (21 ottobre 2024): Jannik Sinner sempre sul trono, eguaglia Mats Wilander Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)inizia la sua 20ª settimana da n.1 del mondo. Il giocatore altoatesino, reduce dalla vittoria nel torneo di esibizione “Six Kings Slam” di scena a Riad (Arabia Saudita), non ha accumulato punti negli ultimi sette giorni, ma comunque il suo primato nella classifica mondiale è decisamente solido. Con questo aggiornamento,aggancia lo svedesecome settimane in vetta alla graduatoria. Ora l’obiettivo è Carlos Alcaraz, che ha raggiunto le 36. Lo spagnolo, sconfitto nella finale dell’evento saudita, è il primo degli inseguitori dinelATP, seppur notevolmente distanziato. Certo, il nostro portacolori qualcosa perderà (500 punti), dal momento che non difenderà il titolo conquistato nel 2023 a Vienna, ma il margine è talmente ampio che se lo può permettere.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ranking ATP : i punti da difendere per Sinner e Alcaraz tra Bercy e Finals di Torino. Il n.1 cede i 500 di Vienna - 11. Fino a fine stagione Jannik Sinner dovrà difendere in tutto 1590 punti, frutto della finale raggiunta alle ATP Finals, della vittoria a Vienna, titolo che non difenderà, e degli ottavi di Parigi-Bercy, mentre Novak Djokovic ne dovrà scartare 2300, in virtù delle vittorie alle ATP Finals (con una sconfitta nella fase a gironi) ed a Parigi-Bercy. (Oasport.it)

Sinner sempre leader - chiuderà 2024 in vetta ranking Atp - Flavio Cobolli 1527 (–) 36. Carlos Alcaraz (Esp) 7120 (–) 3. Luca Nardi 594 (-8)– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS). ROMA (ITALPRESS)- Con l’accesso alla finale del “Rolex ShanghaiMasters”, penultimo “1000” della stagione, Jannik Sinner aveva già conquistato la certezza di chiudere in testa al ranking Atp il 2024. (Unlimitednews.it)

Sinner sempre leader - chiuderà 2024 in vetta ranking Atp - Oltre al numero 1 azzurro sono sei gli italiani in top 50 nella classifica aggiornata ROMA - Con l'accesso alla finale del "Rolex Shanghai Masters", penultimo "1000" della stagione, Jannik Sinner aveva già conquistato la certezza di chiudere in testa al ranking Atp il 2024. Con la vittoria di ieri c . (Ilgiornaleditalia.it)