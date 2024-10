Nubifragio in Calabria, crollato un ponte sul torrente Cottola nel Catanzarese: le immagini dall’alto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il maltempo che tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre ha colpito fortemente il territorio di San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro, in Calabria, ha provocato anche il crollo di un ponte sul torrente Cottola. Il drone sorvola quello che è rimasto dell’infrastruttura dopo la furia dell’acqua. L'articolo Nubifragio in Calabria, crollato un ponte sul torrente Cottola nel Catanzarese: le immagini dall’alto proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Nubifragio in Calabria, crollato un ponte sul torrente Cottola nel Catanzarese: le immagini dall’alto Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il maltempo che tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre ha colpito fortemente il territorio di San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro, in, ha provocato anche il crollo di unsul. Il drone sorvola quello che è rimasto dell’infrastruttura dopo la furia dell’acqua. L'articoloinunsulnel: leproviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Calabria : auto inghiottita da una voragine sulla statale - crollano un ponte e una casa disabitata - Calabria nella morsa del maltempo. Nonostante l'allerta meteo sia passata da arancione a gialla, è oggi il giorno in cui si registrano i principali danni e criticità. Decine gli interventi d vigili del fuoco, soccorritori, volontari di protezione civile portati a compimento finora e altrettanti... (Today.it)

Villa San Giovanni - anche Usb Reggio Calabria all'iniziativa no ponte del 19 ottobre - Ci sarà anche Usb (Unità Sindacale di Base) di Reggio Calabria all’iniziativa promossa dal movimento No Ponte sabato 19 ottobre presso il centro Nuvola Rossa a Villa San Giovanni. "Questa giornata - si legge in una nota di Giuseppe Marra - sarà un momento fondamentale per denunciare non solo i... (Reggiotoday.it)

Un ponte fra i popoli al Teatro Verdi di Forlimpopoli : gli Occitani di Piemonte e di Calabria - Lou Dalfin è una band occitana nata nel 1982 che canta nella tradizionale lingua “d’Oc” e porta la cultura occitana in giro per il mondo rendendola contemporanea. Il gruppo è formato da Sergio Berardo (fondatore del gruppo, voce, ghironda, organetto, flauti), Ricky Serra (batteria), Dino Tron... (Forlitoday.it)