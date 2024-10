Nations League 2024/2025, venduti 41.000 biglietti per Italia-Francia a San Siro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono già 41.000 i biglietti venduti per il big match tra Italia e Francia del prossimo 17 novembre allo stadio Meazza di Milano. La Nazionale di Luciano Spalletti, dimenticato il brutto Europeo, ha convinto nelle sue ultime uscite e ora si prepara a un test importante contro una delle compagini più forti al mondo. La vendita dei tagliandi per l’ultimo incontro del girone prosegue a pieno ritmo, con Primo Anello Blu e Primo Anello Verde sold-out. Terminati anche i biglietti della promozione dedicata alle famiglie, mentre è ancora possibile acquistare i tagliandi a prezzo ridotto riservati agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari. Nations League 2024/2025, venduti 41.000 biglietti per Italia-Francia a San Siro SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono già 41.000 iper il big match tradel prossimo 17 novembre allo stadio Meazza di Milano. La Nazionale di Luciano Spalletti, dimenticato il brutto Europeo, ha convinto nelle sue ultime uscite e ora si prepara a un test importante contro una delle compagini più forti al mondo. La vendita dei tagliandi per l’ultimo incontro del girone prosegue a pieno ritmo, con Primo Anello Blu e Primo Anello Verde sold-out. Terminati anche idella promozione dedicata alle famiglie, mentre è ancora possibile acquistare i tagliandi a prezzo ridotto riservati agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari.41.000pera SanSportFace.

