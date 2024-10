Napolipiu.com - Napoli, Conte avvicina Spalletti nelle statistiche

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Una domenica complicata per il, ma alla fine arrivano i tre punti Ildi Antoniostrappa una vittoria di misura sul campo dell’Empoli, un successo che non è stato affatto semplice. La sfida contro l’amico fraterno D’Aversa si è rivelata piena di insidie: ilè apparso inizialmente molle e privo di quella “cazzimma” tipica dei grandi momenti. Il Corriere dello Sport oggi evidenzia come sia stato determinante l’intervento dinello spogliatoio all’intervallo: “La fase difensiva delha retto per un tempo e ha dato all’allenatore la possibilità di ritrovarsi faccia a faccia con tutta la squadra. Nello spogliatoio, all’intervallo, ha posto le basi per la vittoria”. Un momento cruciale, che ha ricordato la reazione contro il Como qualche settimana fa.