Oasport.it - LIVE Arnaldi-Goffin 7-6 ,1-2 ATP Basilea 2024 in DIRETTA: match apertissimo, l’azzurro cerca lo strappo decisivo

(Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Gameche chiude con un Ace una fase di gara interminabile. AD-40manda in rete il rovescio. 40-40a rete,non lo supera e manda out la pallina. Game lunghissimo. 40-ADpoco reattivo in uscita dal servizio. 40-40 Niente da fare, battuta forte e precisa del belga, Riposta in rete. 40-AD Riscatto immediato con risposta detonante di diritto ad incrociare! Bellissima! 40-40 Stecca il dirittoe abbozza un sorriso amaro! 40-AD Altra risposta d’altri tempi! Palla break Matteo! 40-40 Superin risposta di diritto! 40-30senza profondità in risposta, ringrazia. 30-30sorprendecon palla corta, il belga corre e ci arriva, ma manda sul nastro. 30-15 Scambio veloce che portaall’errore in difesa, di rovescio. 15-15 Rovescio spedito in rete dal classe 1990.