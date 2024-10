L’elemento più importante per la riuscita di un progetto è la sintonia all’interno del team

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Publifarm è un’azienda di comunicazione creativa bergamasca con una percentuale di lavoratrici donne del 75%. Quest’anno Publifarm spegne 20 candeline: per l’occasione, Bergamonews ha incontrato Emma Spinoglio, che si occupa di performance marketing, Cristina Bettoni, head of strategy, e Michela Corvetto, social media manager dell’impresa. Riconoscono essere ilil loro superpotere in Publifarm: elemento essenziale, composto da persone che, unendo le proprie capacità, sono in grado di realizzare qualsiasi. Iniziativa di cui sono particolarmente orgogliose è stata la gestione della comunicazione e la cura della nuova digital strategy di Angelo Parodi, la più antica marca di conserve ittiche in Italia: ilva dalla gestione dei canali social fino alla creazione dell’e-commerce del brand, oltre alla realizzazione di un vero e proprio shop online.