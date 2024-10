La situazione a Traversara di Bagnacavallo dopo l’alluvione del 19 settembre: revocate le ordinanze di evacuazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In seguito all’alluvione che ha colpito Traversara di Bagnacavallo, nel comune di Ravenna, il 19 settembre, la situazione sta tornando gradualmente alla normalità. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini. Con la revoca delle ultime ordinanze di evacuazione, si segna un passo importante verso la ripresa della vita quotidiana. Un evento alluvionale devastante l’alluvione che ha interessato la zona di Bagnacavallo è stata di particolare gravità, causando ingenti danni e costringendo molte famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Il Comune di Ravenna ha attivato un piano di emergenza, coinvolgendo i servizi di protezione civile e supporto sociale per garantire assistenza e rifugio a chi ne aveva bisogno. Gaeta.it - La situazione a Traversara di Bagnacavallo dopo l’alluvione del 19 settembre: revocate le ordinanze di evacuazione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In seguito alche ha colpitodi, nel comune di Ravenna, il 19, lasta tornando gradualmente alla normalità. Le autorità locali stanno monitorando attentamente laper garantire la sicurezza dei cittadini. Con la revoca delle ultimedi, si segna un passo importante verso la ripresa della vita quotidiana. Un evento alluvionale devastanteche ha interessato la zona diè stata di particolare gravità, causando ingenti danni e costringendo molte famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Il Comune di Ravenna ha attivato un piano di emergenza, coinvolgendo i servizi di protezione civile e supporto sociale per garantire assistenza e rifugio a chi ne aveva bisogno.

