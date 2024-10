La pioggia manda in tilt il recinto elettrificato: branco di lupi fa strage di pecore e capre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Brisighella (Ravenna), 21 ottobre 2024 – Tra capre e pecore, sono una ventina i capi - di proprietà dell’azienda agricola brisighellese Cà ad Là - sbranati in pieno giorno da un branco di lupi. L’episodio risale alla tarda mattinata di ieri. Rabbia e sgomento nelle parole del titolare dell’azienda, l’allevatore Gionata Venzi: “Gli animali – racconta – erano al pascolo in un recinto elettrificato, proprio per proteggerli dai lupi. Purtroppo le piogge copiose di sabato e anche di ieri mattina hanno fatto 'saltare' l’impianto, con i selvatici che ne hanno subito approfittato entrando nel recinto e facendo una vera e propria strage. Uno fa investimenti e lavora sodo tutto l'anno per perdere tutto quanto in un istante. E tutto questo mentre ancora stiamo aspettando i ristori per i danni provocati da alluvione e frane. Ilrestodelcarlino.it - La pioggia manda in tilt il recinto elettrificato: branco di lupi fa strage di pecore e capre Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Brisighella (Ravenna), 21 ottobre 2024 – Tra, sono una ventina i capi - di proprietà dell’azienda agricola brisighellese Cà ad Là - sbranati in pieno giorno da undi. L’episodio risale alla tarda mattinata di ieri. Rabbia e sgomento nelle parole del titolare dell’azienda, l’allevatore Gionata Venzi: “Gli animali – racconta – erano al pascolo in un, proprio per proteggerli dai. Purtroppo le piogge copiose di sabato e anche di ieri mattina hanno fatto 'saltare' l’impianto, con i selvatici che ne hanno subito approfittato entrando nele facendo una vera e propria. Uno fa investimenti e lavora sodo tutto l'anno per perdere tutto quanto in un istante. E tutto questo mentre ancora stiamo aspettando i ristori per i danni provocati da alluvione e frane.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Michela Giraud a teatro con con Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco - E chi meglio di Michela Giraud può esorcizzare le piccole sconfitte quotidiane che tutti affrontiamo? CALENDARIO DATE Giovedì 7 novembre 2024 – Padova, Hall Domenica 10 novembre 2024 – Perugia, Auditorium San Francesco Al Prato Mercoledì 13 novembre 2024 – Bologna, Teatro Dehon SOLD OUT Giovedì 14 novembre 2024– Bologna, Teatro Dehon NUOVA DATA Venerdì 15 novembre 2024 – Vicenza, Teatro ... (Spettacolo.eu)

Branco di lupi sbrana un vitello - l'allevatore : "Un attacco mai visto prima" - "Un attacco mai visto prima" quello che racconta Sergio Frulli, titolare dell’omonima azienda agricola nella località Ponte Santa Maria Maddalena, nel comune di San Leo: “Mercoledì sera la mandria fuori dalla stalla, a circa 150 metri da casa, era agitata e mio figlio ha sentito addirittura le... (Riminitoday.it)

Branco di lupi entra in un recinto : sbranate cinque capre e tre pecore - L’ennesima predazione in queste ore! Questa volta a Tarzo, in località Costa, presso l’azienda agricola Merotto Dino. «Un attacco mortale non solo nei confronti degli animali allevati – sottolinea Coldiretti Treviso - ma anche al reddito di un’azienda che opera e s’impegna in un’area dove la... (Trevisotoday.it)