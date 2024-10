Juventus Stoccarda, Hoeness: «Per noi sarà importante questo» (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’allenatore dei tedeschi ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Juventus in Champions League Sebastian Hoeness, allenatore dello Stoccarda, ha parlato così in conferenza stampa della sfida contro la Juventus, valevole per la terza giornata di Champions League, soffermandosi su vari aspetti. INFORTUNATI – «Rispetto alla partita con il Bayern non è cambiata la Calcionews24.com - Juventus Stoccarda, Hoeness: «Per noi sarà importante questo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’allenatore dei tedeschi ha parlato in conferenza stampa della sfida contro lain Champions League Sebastian, allenatore dello, ha parlato così in conferenza stampa della sfida contro la, valevole per la terza giornata di Champions League, soffermandosi su vari aspetti. INFORTUNATI – «Rispetto alla partita con il Bayern non è cambiata la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus Stoccarda - Nubel : «Dobbiamo imporre il nostro gioco. Su Vlahovic dico questo» - Stavolta altra avversaria tedesca […]. In conferenza stampa ha parlato il portiere dello Stoccarda in vista del match contro la Juventus La Juventus è pronta a scendere in campo in Champions League con l’obiettivo di mettere a referto la terza vittoria in altrettante partite dopo quelle contro PSV in casa e con il Lipsia in trasferta. (Calcionews24.com)

Juventus-Stoccarda in tv : dove vedere la Champions. Le ultime sulle formazioni - È una squadra con una storia e una tradizione incredibili e hanno visto passare tantissimi campioni nel corso degli anni: i primi che mi vengono in mente sono Del Piero e Zidane, ma sono soltanto due esempi. Per noi sarà importante avere il controllo del pallone, come dimostrato già in Bundesliga. D’altronde, se si gioca tantissimo, è giusto che tutti siano a disposizione sempre: fra noi portieri ... (Sport.quotidiano.net)

Stoccarda - Hoeness : “Impressionato dalla rosa e dalle prestazioni della Juventus” - The post Stoccarda, Hoeness: “Impressionato dalla rosa e dalle prestazioni della Juventus” appeared first on SportFace. . “Conosco bene la Serie A, in Germania trasmettono tante partite del campionato italiano e sono impressionato dalla rosa e dalle prestazioni della Juventus. Noi vogliamo mettere in campo tutte le nostre forze e abbiamo bisogno di coraggio. (Sportface.it)