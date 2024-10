Jesi, e “Marche rotellistiche” hanno festeggiato l’atleta 17enne Cristian Casellati (Di lunedì 21 ottobre 2024) Jesi (Ancona), 20 ottobre 2024 - Le “Marche rotellistiche” hanno festeggiato l’atleta diciassettenne Cristian Casellati, dell’Asd Fortitudo Pattinaggio Fabriano, che ha aggiunto - ad un palmarès già carico di medaglie e trofei - il recente titolo di Campione del Mondo di Pattinaggio nei 100 metri di corsa su strada, poco dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nei 200 metri su pista. Ilrestodelcarlino.it - Jesi, e “Marche rotellistiche” hanno festeggiato l’atleta 17enne Cristian Casellati Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)(Ancona), 20 ottobre 2024 - Le “diciassettenne, dell’Asd Fortitudo Pattinaggio Fabriano, che ha aggiunto - ad un palmarès già carico di medaglie e trofei - il recente titolo di Campione del Mondo di Pattinaggio nei 100 metri di corsa su strada, poco dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nei 200 metri su pista.

