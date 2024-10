Italiano In campo pensando a chi spala ancora fango

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Bologna è arrivato a Birmingham con 45 minuti di ritardo e dunque anche l’incontro con la stampa di Vincenzo, alla vigilia della sfida di Champions in casa dell’Aston Villa, è slittata rispetto alla scaletta. “E’ chiaramente una partita importante, si tratta di un altro mini campionato e dobbiamo cercare di fare punti – ha detto il mister rossoblu – Prima di tutto serve la prestazione perchè se no è difficile. Nelle altre due gare precedenti da questo punto di vista l’abbiamo fatta, adesso dobbiamo cercare di mettere un pò più di malizia e furore per cercare di ottenere un risultato”.