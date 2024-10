Biccy.it - Ilaria Clemente, le foto di Daniele: il compagno misterioso da cui aspetta un figlio

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il fidanzatocheha confessato di avere al Grande Fratello esiste davvero (non avrebbe potuto essere altrimenti, non essendo lei la Vergine Maria) e ora ha anche un volto. Anzi, un profilo: quello destro., senza social e con zero interesse ad apparire in tv e online, il fidanzato di Ila si è mostrato per la prima volta oggi in due teneri scatti che lo ritraggono proprio insieme a lei. Intervistata dal settimanale Chi, l’ex gieffina aveva così descritto il suo “uomo”: “Ovviamente non era in programma un bambino in questo momento, è stato quasi un miracolo. Il padre ha 27 anni, ma è molto uomo, per questo mi sono. innamorata”. Un tipo riservato, senza social, basso profilo. “Lui è introvabile e questa cosa lo ha salvato.