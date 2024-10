Tvpertutti.it - Il Paradiso, Thomas Santu: «Enrico si sta ricostruendo dopo le azioni commesse»

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Da quando è arrivatoBrancaccio, Ildelle Signore si è infarcito di mistero. Il nuovo magazziniere ha alle spalle un'enorme incognita riguardante il suo passato che man mano, con il passare del tempo, verrà rivelato nella daily soap. Nel frattempo i fan si sono incuriositi sul conto di questo personaggio e l'attore, intervistato in esclusiva a Tvpertutti, ha parlato di alcuni aspetti che lo riguardano e che sono alquanto interessanti. Intervista a, il volto diBenvenuto aldelle Signore. Come si è avvicinato a questa daily soap anni ‘60? «Con un provino su parte tramite i casting del.» Parlando del suo personaggio,Brancaccio/Proietti, è un giovane uomo che deve tenere nascosta la sua identità a tutti i costi, isolarsi e non creare legami profondi con gli altri.