Il magistrato Marco Patarnello e la mail su Meloni: cosa sappiamo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Nato nel 1962 a Bari e già vice segretario generale del Csm, il sostituto procuratore generale in Cassazione Marco Patarnello, è finito al centro dell'attenzione mediatica dopo la pubblicazione da parte della premier Giorgia Meloni di un stralcio della lettera, che il magistrato ha inviato ad alcuni colleghi di magistratura democratica, contenente presunte critiche all'indirizzo della presidente del Consiglio. Quanto basta per gridare al complotto. Al punto che nel governo è stato ipotizzato il sospetto che una parte di magistratura "politicizzata" voglia mettere i bastoni tra le ruote. A dimostrarlo, secondo Palazzo Chigi, la mail che Patarnello ha scritto ai propri colleghi e comparsa sulla mailing list dell’Associazione nazionale magistrati, cioè un luogo di dibattito interno tra le toghe di tutte le estrazioni. Quotidiano.net - Il magistrato Marco Patarnello e la mail su Meloni: cosa sappiamo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Nato nel 1962 a Bari e già vice segretario generale del Csm, il sostituto procuratore generale in Cassazione, è finito al centro dell'attenzione mediatica dopo la pubblicazione da parte della premier Giorgiadi un stralcio della lettera, che ilha inviato ad alcuni colleghi di magistratura democratica, contenente presunte critiche all'indirizzo della presidente del Consiglio. Quanto basta per gridare al complotto. Al punto che nel governo è stato ipotizzato il sospetto che una parte di magistratura "politicizzata" voglia mettere i bastoni tra le ruote. A dimostrarlo, secondo Palazzo Chigi, lacheha scritto ai propri colleghi e comparsa sullaing list dell’Associazione nazionale magistrati, cioè un luogo di dibattito interno tra le toghe di tutte le estrazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marco Patarnello - chi è il magistrato "anti-Meloni" : membro di MD - le polemiche per la nomina a vice segretario generale del Csm : "Non spettava a lui" - Il suo attacco neanche troppo velato in una mail ha riacceso i fari sullo scontro tra governo e magistratura. Scopriamo assieme chi è Si chiama Marco Patarnello ed è il magistrato "anti-Meloni" di cui si parla tanto nelle ultime ore. È stato in primis il 62enne a far parlare di se, a causa de . (Ilgiornaleditalia.it)