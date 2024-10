Il cane muore in clinica, veterinari aggrediti con pugni e mazze (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ancora una brutale aggressione contro il personale sanitario, stavolta dell'ospedale veterinario universitario didattico di Napoli. Medici e infermieri sono stati assaliti da un gruppo di persone inferocite dopo il decesso di un cane.Napoli, il cane muore: veterinari aggrediti con pugni e Today.it - Il cane muore in clinica, veterinari aggrediti con pugni e mazze Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ancora una brutale aggressione contro il personale sanitario, stavolta dell'ospedaleo universitario didattico di Napoli. Medici e infermieri sono stati assaliti da un gruppo di persone inferocite dopo il decesso di un.Napoli, ilcon

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Napoli - gli muore il cane e assaltano il dipartimento di veterinaria della Federico II : aggrediti medici e tirocinanti - Un vero e proprio raid organizzato e messo in atto per vendicare la morte del cane. Napoli, gli muore il cane e […] L'articolo Napoli, gli muore il cane e assaltano il dipartimento di veterinaria della Federico II: aggrediti medici e tirocinanti sembra essere il primo su Teleclubitalia. Alcune persone, per un’emergenza medica, avevano portato il proprio cane presso il Dipartimento di Medicina ... (Teleclubitalia.it)

Il loro cane muore in clinica : aggrediscono i sanitari con calci e pugni - VIDEO - Una brutale aggressione è avvenuta oggi presso l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico di Napoli. Un gruppo di persone inferocite ha assalito alcuni docenti dopo il decesso di un cane. Le immagini sono state diffuse dal deputato Francesco Emilio Borrelli che ha raccolto la segnalazione... (Napolitoday.it)

Cane di quartiere muore all’ospedale veterinario di Napoli : medici aggrediti e minacciati - L'aggressione ai danni dei veterinari, immortalata in un video che è stato pubblicato poi anche sui social, è avvenuta in seguito alla morte di un cane di quartiere.Continua a leggere . (Fanpage.it)