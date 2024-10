Google Drive bloccato, Pastorella (Azione): “Così Piracy Shield non va, oscurate attività innocenti” (Di lunedì 21 ottobre 2024) La piattaforma anti-pirateria di AgCom dovrebbe schermare le partite trasmesse su piattaforme illegali, finisce però per bloccare anche siti legali. Oggi Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, presenterà un'interrogAzione per rivedere la normativa corrente. Fanpage.it - Google Drive bloccato, Pastorella (Azione): “Così Piracy Shield non va, oscurate attività innocenti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La piattaforma anti-pirateria di AgCom dovrebbe schermare le partite trasmesse su piattaforme illegali, finisce però per bloccare anche siti legali. Oggi Giulia, deputata e vicepresidente di, presenterà un'interrogper rivedere la normativa corrente.

