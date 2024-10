Giorgio Armani: i beauty look della sfilata SS 2025 (e delle star in front row) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il make-up segue il mood della sfilata e racconta una viaggiatrice moderna e dinamica: doppia riga di eyeliner, rossetto naturale (ma non invisibile) e tanto mascara. Un'eleganza alla portata di tutte e facilmente replicabile, che è piaciuta tanto anche alle ospiti famose. Eccole tutte (e le loro scelte beauty) Vanityfair.it - Giorgio Armani: i beauty look della sfilata SS 2025 (e delle star in front row) Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il make-up segue il moode racconta una viaggiatrice moderna e dinamica: doppia riga di eyeliner, rossetto naturale (ma non invisibile) e tanto mascara. Un'eleganza alla portata di tutte e facilmente replicabile, che è piaciuta tanto anche alle ospiti famose. Eccole tutte (e le loro scelte

