Festa del Cinema di Roma, spazio anche al "Visioni Corte International Short Film Festival" (Di lunedì 21 ottobre 2024) SUD PONTINO – Visioni Corte International Short Film Festival – la cui 13° edizione si è svolta dal 12 al 19 Ottobre presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta – sarà presente alla prestigiosa Festa del Cinema di Roma con una conferenza dal titolo "Cinema Breve, Impatti Lunghi – Omaggio a Marcello Mastroianni". L'evento si terrà il 21 ottobre

Mondovisioni - al cinema del Borgo i documentari di Internazionale - L’INTERVISTA. Torna a Bergamo, ogni martedì fino al 12 novembre, la rassegna Mondovisioni, documentari scelti dalla rivista Internazionale per riflettere sui temi dell’attualità. Dai conflitti in corso, ai diritti dei lavoratori, fino alla violenza di genere. (Ecodibergamo.it)

“Mondovisioni” - al Cinema del Borgo tornano i documentari di Internazionale - Proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano. La proiezione è preceduta da un intervento introduttivo della Rete Bergamasca Contro la Violenza di Genere. Il 22 ottobre ci si sposta negli Stati Uniti con il film Union di Brett Story e Stephen Maing che racconta la vicenda di un gruppo di lavoratori entrato nella storia riuscendo in ciò che tutti ritenevano impossibile: vincere una ... (Bergamonews.it)

Visioni Sarde arriva in Germania. Il 25 settembre il cinema sardo sarà a Monaco di Baviera - Per il cinema è preziosa la collaborazione con MonaCorti, associazione italo-tedesca che si occupa di divulgare la cultura italiana all’estero anche attraverso la pubblica proiezione di cortometraggi dedicati a temi di interesse sociale. I film saranno proiettati in lingua originale (sardo e italiano) con sottotitoli in inglese. (Romadailynews.it)