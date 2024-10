Economia sommersa, un giro d’affari da 182 miliardi di euro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Danno lavoro a circa 3 milioni di persone, ma non rientrano nel Pil: sono le attività che fanno parte dell’Economia non osservata, attività cioè completamente illecite o comunque non regolate da contratti, fiscalità e contributi. Nel 2022, l’Economia non osservata ha creato “valore” per oltre 200 miliardi di euro, in aumento di 17,6 miliardi, con una crescita del 9,6% rispetto al 2021. Oltre 20 miliardi di euro il giro di affari illegali L’Economia sommersa (ovvero al netto delle attività illegali) si attesta a poco meno di 182 miliardi di euro, in crescita di 16,3 miliardi rispetto all’anno precedente, mentre le attività illegali sfiorano i 20 miliardi. Le unità di lavoro irregolari sono 2 milioni 986mila, stabile rispetto al 2021. Quotidiano.net - Economia sommersa, un giro d’affari da 182 miliardi di euro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Danno lavoro a circa 3 milioni di persone, ma non rientrano nel Pil: sono le attività che fanno parte dell’non osservata, attività cioè completamente illecite o comunque non regolate da contratti, fiscalità e contributi. Nel 2022, l’non osservata ha creato “valore” per oltre 200di, in aumento di 17,6, con una crescita del 9,6% rispetto al 2021. Oltre 20diildi affari illegali L’(ovvero al netto delle attività illegali) si attesta a poco meno di 182di, in crescita di 16,3rispetto all’anno precedente, mentre le attività illegali sfiorano i 20. Le unità di lavoro irregolari sono 2 milioni 986mila, stabile rispetto al 2021.

