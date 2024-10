Tvzap.it - “È morto in piedi, con me vicino”. Mike, il ricordo della moglie Daniela Zuccoli nel suo centenario

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Personaggi tv.Bongiorno, ilnel suoBongiorno, scomparso nel 2009, è stato un noto conduttore televisivo e radiofonico. È stato soprannominato il Re dei quiz per aver condotto numerosi giochi a premi, tra cui: Lascia o raddoppia?, Rischiatutto, Scommettiamo? e Flash per la Rai, e Superflash, Pentatlon, Tele, Bis, La ruotafortuna e altri, per Mediaset. È al secondo posto per numero di edizioni presentate (11, di cui 5 consecutive) del Festival di Sanremo, dietro a Pippo Baudo. Classe 1924, quest’anno avrebbe compiuto 100 anni e per il suosono state organizzate diverse manifestazioni. A ricordarlo anche sua