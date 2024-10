Dal Guerriero di Capestrano a “Il Guerriero mi pare strano”: tre proiezioni gratuite sul web del documentario di Consorte (Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa sera, 21 ottobre, dalle 18 alle 22, il pubblico avrà l'opportunità di assistere a tre proiezioni evento del documentario “Il Guerriero mi pare strano”, direttamente sui canali social o semplicemente cercando su YouTube “il Guerriero mi pare strano”, a titolo gratuito.“Dalle diffide Chietitoday.it - Dal Guerriero di Capestrano a “Il Guerriero mi pare strano”: tre proiezioni gratuite sul web del documentario di Consorte Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa sera, 21 ottobre, dalle 18 alle 22, il pubblico avrà l'opportunità di assistere a treevento del“Ilmi”, direttamente sui canali social o semplicemente cercando su YouTube “ilmi”, a titolo gratuito.“Dalle diffide

"Il Guerriero mi pare strano" : tre proiezioni sui canali social per il documentario del regista Alessio Consorte - Il 21 ottobre, dalle 18:00 alle 22:00, ci saranno tre proiezioni evento del documentario “Il Guerriero mi pare strano”, direttamente sui canali social o semplicemente cercando su YouTube “il Guerriero mi pare strano”, a titolo gratuito. . . . “Dalle diffide della Soprintendenza ai ricorsi al Tar, dalle. (Ilpescara.it)

Civitaluparella - capitale del ferro battuto : maestri all’opera per creare il guerriero di Capestrano - Civitaluparella si trasformerà nella capitale del ferro battuto per tre giorni, dal 27 al 29 settembre. La seconda estemporanea è organizzata dall'associazione culturale Calliope in collaborazione con il comune. Al lavoro, nel piccolo centro della Val di Sangro, alcuni tra i più grandi nomi di... (Chietitoday.it)