Conte, un allenatore di un'altra categoria (Di lunedì 21 ottobre 2024) Conte dimostra ancora la sua classe, allenatore Fuori categoria, La Sua Mano Fa la Differenza Antonio Conte si è preso ancora una volta la scena, portando il Napoli alla vittoria su un campo ostico come quello di Empoli. Quando si parla di Conte, le solite percentuali sull'influenza degli allenatori vanno riviste: il tecnico azzurro è capace di incidere ben oltre il classico 20%. E la partita di ieri lo conferma, con scelte tattiche vincenti che hanno ribaltato l'inerzia del match. Cambi decisivi: McTominay e Simeone fanno la differenza Il primo tempo è stato complicato per il Napoli, con la squadra che ha sofferto l'aggressività degli avversari e un approccio troppo morbido, senza la giusta "cazzimma".

Napoli - De Laurentiis : "Conte grande allenatore - è un leader" - Queste le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine dell'evento "Eroici", anteprima del docufilm che racconta i 100 anni del Corriere dello Sport. Nel lungo periodo abbiamo avuto il merito per 14 anni di essere l'unica squadra italiana sempre in Europa". Mi piace molto la capacità camaleontica che l'allenatore sa dare alla squadra a seconda di chi si trova davanti o dello

Napoli - Conte crede in Claudio Turi : il portiere della Primavera nel 'mirino' dell'allenatore partenopeo - L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, punta su calciatori di esperienza per portare il club azzurro di nuovo nelle posizioni che contano nel campionato italiano. Nonostante ciò, il mister azzurro è sempre attento ai giovani della Primavera e, non a caso, nei ritiri a Dimaro e Castel di Sangro ha valutato diversi profili.

Candreva : «Conte è il miglior allenatore che abbia mai avuto. A Napoli sta facendo un lavoro grandioso» - Antonio Candreva, accostato di recente a Genoa e Torino ma tuttora svincolato, intervistato da Sky. Ne ho avute diverse, ma per l'età che ho si ponderano anche tante componenti. Candreva cerca più una squadra Italia o all'estero? «Forse l'esperienza estera la dovevo fare quando ero più giovane.