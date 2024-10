Cerveteri: sicurezza stradale e opere pubbliche, parte lavori su via dei Vignali (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativa di messa in sicurezza è stata avviata a Cerveteri, dove i lavori su un tratto di Via dei Vignali si pongono l’obiettivo di garantire la sicurezza di veicoli e pedoni. Questa strada è un’importante arteria che collega il centro abitato al Cimitero Nuovo e ai sentieri etruschi, attrattivi per turisti ed escursionisti. Il progetto, che prevede la realizzazione di un passaggio rialzato, è stato annunciato ufficialmente dal sindaco Elena Gubetti. Il problema della viabilità su via dei Vignali Negli ultimi anni, un tratto di via dei Vignali ha mostrato segni di grave deterioramento. Le radici di alcuni pini presenti lungo il percorso hanno influito negativamente sulla viabilità, rendendo difficile il transito per le autovetture e, in particolare, mettendo a rischio la sicurezza di pedoni e ciclisti. Gaeta.it - Cerveteri: sicurezza stradale e opere pubbliche, parte lavori su via dei Vignali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativa di messa inè stata avviata a, dove isu un tratto di Via deisi pongono l’obiettivo di garantire ladi veicoli e pedoni. Questa strada è un’importante arteria che collega il centro abitato al Cimitero Nuovo e ai sentieri etruschi, attrattivi per turisti ed escursionisti. Il progetto, che prevede la realizzazione di un passaggio rialzato, è stato annunciato ufficialmente dal sindaco Elena Gubetti. Il problema della viabilità su via deiNegli ultimi anni, un tratto di via deiha mostrato segni di grave deterioramento. Le radici di alcuni pini presenti lungo il percorso hanno influito negativamente sulla viabilità, rendendo difficile il transito per le autovetture e, in particolare, mettendo a rischio ladi pedoni e ciclisti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rupe di tufo da consolidare, partono i lavori in via del Lavatore - CERVETERI – Un altro costone tufaceo da mettere in sesto per ragioni di sicurezza. Nulla a che vedere per fortuna con la frana di via di Ceri e la conseguenza ordinanza di chiusura della strada comuna ... (civonline.it)

La prima tappa del tour Ugl “Cinque piazze, Cinque province” a Latina - Attenzione particolare è stata data ad un tema fondamentale: la sicurezza nei luoghi di lavoro, con focus specifico sulla pubblica amministrazione. Durante l’evento, il Segretario Nazionale UGL ... (newtuscia.it)

Crollo del costone via Ceri, Gubetti: “Occorre provvedimento d’urgenza della Regione Lazio” - CERVETERI - "Nella giornata di ieri sono stata nuovamente sulla Via di Ceri, dove alcune notti fa si è verificato il crollo di un costone tufaceo per un terzo ... (centumcellae.it)