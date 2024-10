Borgo di Paganine ’paralizzato’: colata di fango nei garage (Di lunedì 21 ottobre 2024) Disagi e allagamenti sabato notte si sono registrati anche a Portile e Paganine, dove è straripato il torrente Tegagna. Ma i residenti si sono subito rimboccati le maniche insieme a volontari e soccorritori: la nota trattoria Paganine, dopo aver drenato l’acqua che aveva invaso in parte i locali, ieri a pranzo aveva già riaperto al pubblico. I problemi maggiori si sono registrati all’altezza della Strada San Martino di Mugnano e nelle vie limitrofe. L’acqua, infatti, aveva invaso tutta la rete viaria fino al cimitero di Portile, trasformando il campo sportivo in una sorta di laghetto. Sono straripati i fossi fino alla rotonda del Cantone e diversi residenti si sono trovati a fare i conti con cortili allagati ma anche garage e cantine. "Sabato sera avevamo l’acqua fino al ciglio della porta – spiega una delle residenti –. Lo stradello era completamente allagato. Ilrestodelcarlino.it - Borgo di Paganine ’paralizzato’: colata di fango nei garage Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Disagi e allagamenti sabato notte si sono registrati anche a Portile e, dove è straripato il torrente Tegagna. Ma i residenti si sono subito rimboccati le maniche insieme a volontari e soccorritori: la nota trattoria, dopo aver drenato l’acqua che aveva invaso in parte i locali, ieri a pranzo aveva già riaperto al pubblico. I problemi maggiori si sono registrati all’altezza della Strada San Martino di Mugnano e nelle vie limitrofe. L’acqua, infatti, aveva invaso tutta la rete viaria fino al cimitero di Portile, trasformando il campo sportivo in una sorta di laghetto. Sono straripati i fossi fino alla rotonda del Cantone e diversi residenti si sono trovati a fare i conti con cortili allagati ma anchee cantine. "Sabato sera avevamo l’acqua fino al ciglio della porta – spiega una delle residenti –. Lo stradello era completamente allagato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo, Emilia Romagna sott’acqua. Recuperato corpo di un 20enne travolto dalla piena - Weekend di maltempo in tutta l'Italia. Per oggi allerta arancione su Emilia Romagna, Calabria meridionale e ionica, su ampi settori di Veneto e Basilicata ... (ecovicentino.it)

Maltempo, a Portile e Paganine case, strade e cantine allagate. VIDEO - La strada come un fiume. Per i residenti del piccolo borgo di Paganine è stata una notte difficile. La pioggia battente ha invaso la via principale e allagato cantine garage attività e appartamenti co ... (informazione.it)

Bologna sott'acqua: esondazioni e allagamenti in città". Un morto a Pianoro - AGI - Il maltempo ancora una volta colpisce duro in Emilia-Romagna e, questa volta, mette in crisi il Bolognese. La città di Bologna è stata inondata per larga parte, dopo oltre 80 millimetri di piogg ... (msn.com)