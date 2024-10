Berrettini-Fucsovics oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Vienna 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Matteose la vedrà contro Martonnel primo turno del torneo ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento indoor della capitale austriaca. Esordio non facile per il tennista azzurro, che però partirà ampiamente favorito contro l’ungherese, capace di superare brillantemente le qualificazioni. Nonostante l’incidente di percorso a Stoccolma – ko al secondo turno per mano di Stricker -,rimane un ottimo giocare sul veloce indoor e sarà inoltre motivato visto che l’Australian Open si avvicina e le occasioni per conquistare punti per il ranking, così da essere testa di serie, diminuiscono. Matteo conduce 2-1 nei precedenti e, in caso di vittoria, sfiderà al secondo turno uno tra Tiafoe e Norrie.