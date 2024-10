Inter-news.it - Bergomi: «Inter non a posto, ma forte nelle difficoltà. Inzaghi coraggioso»

(Di lunedì 21 ottobre 2024)ha ancora dei dubbi riguardo la tenuta dell’in questa stagione, sia a livello fisico che, soprattutto, mentale. Su Sky Sport, però, l’ex calciatore sottolinea la forza di questa squadra anche, come nel caso specifico di Roma-. RISPETTO LA SCORSA STAGIONE – Beppecommenta così la prestazione dell’facendo l’ennesimo paragone rispetto la passata stagione: «Per quanto riguarda l’se il metro di paragone è l’anno scorso non è brillante. Vediamo che ci sono delle situazioni che gestisce meglio, questa partita l’avrebbe chiusa prima. Faticano tanto, in nazionale si sono fatti male Piotr Zielinski e Kristjan Asllani e stavolta pronti via altri due. Sul lungo fa fatica in questo senso, peròqui è stata capace di rimanere dentro la partita. E la classifica la premia».