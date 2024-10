ATP Basilea, Matteo Arnaldi rimontato da David Goffin al primo turno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Matteo Arnaldi sconfitto malamente al primo turno dell’ATP 500 di Basilea: finisce 6-7(5) 6-3 6-2 in favore di David Goffin. L’azzurro era riuscito a rimettere in piedi un primo set praticamente perso, ma non è riuscito a dare continuità nei due set successivi. Al secondo turno per Goffin, ripescato dalle qualificazioni, ci sarà la sfida a Ugo Humbert. Il primo set è pieno di alti e bassi da ambo le parti e cambiamenti di direzione. A partire meglio è Goffin che trova il break già nel terzo gioco: Arnaldi gioca con troppa fretta e commette troppi errori. Il sanremese è però molto bravo a rientrare sul 3-3 con ottime difese e in particolare un passante molto intelligente. L’azzurro gioca un altro game pieno di imperfezioni al servizio e concede un altro break nel settimo gioco. Oasport.it - ATP Basilea, Matteo Arnaldi rimontato da David Goffin al primo turno Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)sconfitto malamente aldell’ATP 500 di: finisce 6-7(5) 6-3 6-2 in favore di. L’azzurro era riuscito a rimettere in piedi unset praticamente perso, ma non è riuscito a dare continuità nei due set successivi. Al secondoper, ripescato dalle qualificazioni, ci sarà la sfida a Ugo Humbert. Ilset è pieno di alti e bassi da ambo le parti e cambiamenti di direzione. A partire meglio èche trova il break già nel terzo gioco:gioca con troppa fretta e commette troppi errori. Il sanremese è però molto bravo a rientrare sul 3-3 con ottime difese e in particolare un passante molto intelligente. L’azzurro gioca un altro game pieno di imperfezioni al servizio e concede un altro break nel settimo gioco.

