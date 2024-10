Atp 500 Basilea 2024 | Arnaldi crolla all’improvviso e Goffin lo batte in rimonta

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Brutta battuta d’arresto per Matteoal torneo ATP 500 di, dove l’azzurro esce di scena già al primo turno per mano del lucky loser David. L’esperto belga, subentrato in extremis allo spagnolo Roberto Carballes Baena, fa valere la maggior confidenza con questi campi indoor svizzeri, visto che ha già giocato due match nei precedenti due giorni, eil sanremese, che a un certo punto dell’incontroinesorabilmente. Punteggio finale di 6-7(5) 6-3 6-2 in due ore e mezza di gioco, e consaluta anche l’Italia visto che il ligure era l’unico tennista del Bel Paese in tabellone. Nel primo set tante difficoltà per l’azzurro con grossi problemi nel fondamentale del dritto. Tutto sommato, però, la varietà di colpi e molto dinamismo alla fine pagheranno in questo primo parziale.