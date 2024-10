Atalanta, Mario Pasalic a 50 gol in serie A: nessun croato in Italia ha segnato come lui (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un altro record per Mario Pasalic. L’anno scorso era diventato il centrocampista straniero più prolifico della serie A sorpassando Milinkovic-Savic. E da domenica, dopo aver segnato a Venezia la sua 50esima rete in serie A dall’agosto 2018, e’ diventato anche il miglior marcatore croato di sempre nel nostro campionato scavalcando l’ex interista Perisic fermo a quota 49. “È davvero un traguardo incredibile. Quando sono arrivato in serie A, non avrei mai pensato di raggiungere questo risultato, soprattutto perché sono un centrocampista. Segnare così tanti gol è una sensazione bellissima. Sapere di essere il primo nella storia, considerando quanti grandi giocatori croati hanno militato in serie A, mi riempie di orgoglio, è incredibile”, ha spiegato domenica dopo la trasferta di Venezia il SuperMario nerazzurro. Sport.quotidiano.net - Atalanta, Mario Pasalic a 50 gol in serie A: nessun croato in Italia ha segnato come lui Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un altro record per. L’anno scorso era diventato il centrocampista straniero più prolifico dellaA sorpassando Milinkovic-Savic. E da domenica, dopo avera Venezia la sua 50esima rete inA dall’agosto 2018, e’ diventato anche il miglior marcatoredi sempre nel nostro campionato scavalcando l’ex interista Perisic fermo a quota 49. “È davvero un traguardo incredibile. Quando sono arrivato inA, non avrei mai pensato di raggiungere questo risultato, soprattutto perché sono un centrocampista. Segnare così tanti gol è una sensazione bellissima. Sapere di essere il primo nella storia, considerando quanti grandi giocatori croati hanno militato inA, mi riempie di orgoglio, è incredibile”, ha spiegato domenica dopo la trasferta di Venezia il Supernerazzurro.

