Atalanta-Celtic Champions League 23-10-2024 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

La Champions League dell'Atalanta è iniziata in maniera promettente, il pareggio 0-0 contro l'Arsenal all'esordio poteva essere una vittoria senza il rigore sbagliato da Retegui e il 3-0 contro lo Shakhtar Donetsk ha confermato che gli uomini di Gasperini si trovano a proprio agio sul palcoscenico continentale a volte anche più che in campionato.

La squadra di Roy ha battuto sinora le due squadre austriache presenti nella competizione, e mostrato grossi miglioramenti anche in campionato. Il pareggio interno contro il Rennes rimette la squadra in corsa. Siamo alla terza giornata della fase a gironi di Champions League e a quota 6 in classifica troviamo sia i campioni tedeschi

I primi si sono già visti lunedì, poi martedì e mercoledì il numero è destinato ad aumentare: è il richiamo della Champions League, tornata a Bergamo dopo quasi tre anni e che mercoledì (23 ottobre) alle 18:45 vedrà l'Atalanta impegnata contro il Celtic nella terza giornata della League Phase. L'area interessata dall'ordinanza è quella compresa all'interno del perimetro costituito dalle

Sarà sicuramente una delle partite più attese e osservate della terza giornata di Champions: mercoledì notte a Montjuic andrà in scena una grande sfida tra Barcellona e Bayern Monaco. Sarà l'occasione per Lewandowski e Flick di ritrovare tante facce conosciute: il tecnico tedesco riuscì a fare il triplete nella stagione 2019-2020 con i bavaresi, subentrando