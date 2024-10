Liberoquotidiano.it - Arrosticini d'Abruzzo con il giallo: occhio al regolamento dell'Unione europea...

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L'indicazione d'origine deglid'si tinge di. In una nota ripresa ampiamente dall'Ansa anche sul proprio portale web, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale abruzzese, Massimo Verrecchia, ha annunciato che gli spiedini di agnellone, una preparazione divenuta negli anni il simboloa regione, otterrà la doppia certificazione. Sarà cioè sia Dop sia Igp. In tal senso si è espressa, all'unanimità , la Commissione agricoltura del consiglio regionale votando una risoluzione proposta da Verrecchia, assieme ai consiglieri Emiliano di Matteo, capogruppo di Forza Italia, e Carla Mannetti (Lega), proprio per il doppio riconoscimento Dop e Igp per l'arrosticino abruzzese. La notizia del duplice riconoscimento - Indicazione geografica protetta e Denominazione d'origine protetta - ha raccolto apprezzamento unanime.