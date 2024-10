Animali in balìa di acqua e fango: “Così siamo riusciti a salvarli” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 – Cani e gatti. Ma anche maiali, caprette, criceti e mucche. Vittime innocenti, incapaci di chiedere aiuto, della violenza dell’alluvione. In un disastro che colpisce tutti, ci sono però anche tante storie a lieto fine, legate all’amore dei proprietari per i loro Animali e all’impegno dei soccorritori, che non perdono tempo a contare le zampe quando si tratta di aiutare. Lo hanno fatto i poliziotti dell’Unità Cinofila di Bologna, che hanno sfollato il canile di Sasso Marconi, travolto da fango e acqua. Una frana rischiava di abbattersi sulle bestiole: gli agenti, con i mezzi dove di solito trasportano i loro ‘colleghi a quattro zampe’, hanno portato i cani nel canile di Grizzana Morandi, al sicuro. Ilrestodelcarlino.it - Animali in balìa di acqua e fango: “Così siamo riusciti a salvarli” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 – Cani e gatti. Ma anche maiali, caprette, criceti e mucche. Vittime innocenti, incapaci di chiedere aiuto, della violenza dell’alluvione. In un disastro che colpisce tutti, ci sono però anche tante storie a lieto fine, legate all’amore dei proprietari per i loroe all’impegno dei soccorritori, che non perdono tempo a contare le zampe quando si tratta di aiutare. Lo hanno fatto i poliziotti dell’Unità Cinofila di Bologna, che hanno sfollato il canile di Sasso Marconi, travolto da. Una frana rischiava di abbattersi sulle bestiole: gli agenti, con i mezzi dove di solito trasportano i loro ‘colleghi a quattro zampe’, hanno portato i cani nel canile di Grizzana Morandi, al sicuro.

