Aggressione al Dipartimento di Veterinaria a Napoli: raid punitivo per la morte di un cane

La morte di un cane ha scatenato un violento raid punitivo al Dipartimento di Veterinaria dell'Università di Napoli Federico II. I momenti di tensione, avvenuti in diretta sui social, hanno coinvolto un gruppo di persone pronte a vendicare la scomparsa del loro animale, causando danni e feriti tra il personale medico e gli studenti. L'episodio ha sollevato una forte condanna da parte delle istituzioni e dei sindacati, evidenziando un problema crescente di violenza negli ambienti delle strutture sanitarie e veterinarie. L'accaduto: la morte del cane e le conseguenze La brutalità dell'episodio è stata ricostruita attraverso le testimonianze di coloro che erano presenti.

