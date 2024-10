Lanazione.it - A Firenze israeliani e palestinesi insieme per la pace

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 –, per ribadire lo stop alla guerra e alla violenza. Quattro attivisti che stanno girando l’Italia hanno fatto tappa a, nella sede della Cgil in via Borgo de’ Greci. Sofia Orr e Daniel Mizrah sono. Hanno rifiutato armi e divisa, sono obiettori di coscienza e per questo hanno fatto rispettivamente 88 e 50 giorni di carcere nel loro Paese. Tarteel Yasser Al Junaidi e Aisha Amer sono invece, attiviste nonviolente che difendono i diritti umani, contro l’occupazione.