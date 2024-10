Voli per Milano dirottati o in ritardo: “Prigionieri sull’aereo per un guasto informatico” (Di domenica 20 ottobre 2024) “Sono prigioniera su un volo dirottato su Fiumicino”. Scritto da una viaggiatrice di Vueling, questo è uno dei tanti messaggi di rabbia e sgomento che in queste ore stanno scrivendo i passeggeri degli aerei rimasti bloccati nei cieli del Nord Italia a causa di un’avaria ai sistemi radar di terra che controllano il traffico aereo. A causa del guasto sono stati dirottati decine di Voli diretti a Milano (Malpensa e Linate), Bergamo Orio al Serio, Torino e Genova. Tra i messaggi pubblicati sui social media, c’è chi non rinuncia all’ironia con commenti come “hanno messo un chiodo anche a Malpensa”, riferimento ai problemi di circolazione dei treni di due settimane fa dovuti a un chiodo che ha tranciato un cavo durante lavori di manutenzione. Ma c’è anche chi attacca Matteo Salvini definendolo “il peggior ministro dei Trasporti dai tempi della ruota”. Ilgiorno.it - Voli per Milano dirottati o in ritardo: “Prigionieri sull’aereo per un guasto informatico” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 20 ottobre 2024) “Sono prigioniera su un volo dirottato su Fiumicino”. Scritto da una viaggiatrice di Vueling, questo è uno dei tanti messaggi di rabbia e sgomento che in queste ore stanno scrivendo i passeggeri degli aerei rimasti bloccati nei cieli del Nord Italia a causa di un’avaria ai sistemi radar di terra che controllano il traffico aereo. A causa delsono statidecine didiretti a(Malpensa e Linate), Bergamo Orio al Serio, Torino e Genova. Tra i messaggi pubblicati sui social media, c’è chi non rinuncia all’ironia con commenti come “hanno messo un chiodo anche a Malpensa”, riferimento ai problemi di circolazione dei treni di due settimane fa dovuti a un chiodo che ha tranciato un cavo durante lavori di manutenzione. Ma c’è anche chi attacca Matteo Salvini definendolo “il peggior ministro dei Trasporti dai tempi della ruota”.

