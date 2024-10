Vendevano alcool ai minori: multa di 3mila euro ai locali in centro (Di domenica 20 ottobre 2024) Maxi blitz della polizia locale di Monza nei bar e nei negozi del centro storico per contrastare l'abuso e la vendita di alcool ai minori.A seguito dei controlli, effettuati dagli agenti (7 in tutto) nelle ore serali e di notte, sono stati multati due locali pubblici per aver somministrato Monzatoday.it - Vendevano alcool ai minori: multa di 3mila euro ai locali in centro Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Maxi blitz della polizia locale di Monza nei bar e nei negozi delstorico per contrastare l'abuso e la vendita diai.A seguito dei controlli, effettuati dagli agenti (7 in tutto) nelle ore serali e di notte, sono statiti duepubblici per aver somministrato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salerno - chiuso locale nel centro storico per 15 giorni : somministrava alcool a minori - IT su Google News. Secondo il Questore Conticchio: “Solo infondendo nei ragazzi la cultura del rispetto, dell’equilibrio e della moderazione in tutti i risvolti della propria esistenza si può sperare di crescere una generazione sana con la quale si può immaginare di lottare contro fenomeni di violenza che al giorno d’oggi stanno innalzando in modo decisivo il senso di insicurezza dei ... (Zon.it)