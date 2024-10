Vendemmia in Borgogna, studenti italiani trovano lavoro: Tommaso, con una paga di 500 euro a settimana (Di domenica 20 ottobre 2024) Il paesaggio dei vigneti veneti, riconosciuto dall'Unesco, affascina per la sua bellezza e il suo valore culturale. Quando però si tratta di confrontare le condizioni di lavoro della Vendemmia tra l'Italia e la Francia, emerge una realtà diversa. La Borgogna, regione vitivinicola di grande prestigio, sembra offrire opportunità lavorative migliori, soprattutto per i giovani italiani in cerca di esperienze temporanee. L'articolo Vendemmia in Borgogna, studenti italiani trovano lavoro: Tommaso, con una paga di 500 euro a settimana . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il paesaggio dei vigneti veneti, riconosciuto dall'Unesco, affascina per la sua bellezza e il suo valore culturale. Quando però si tratta di confrontare le condizioni didellatra l'Italia e la Francia, emerge una realtà diversa. La, regione vitivinicola di grande prestigio, sembra offrire opportunità lavorative migliori, soprattutto per i giovaniin cerca di esperienze temporanee. L'articoloin, con unadi 500

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vendemmia e lavoro in "nero" - dopo i controlli fioccano le maxi-multe - Nei giorni scorsi, in occasione della vendemmia 2024, il personale del Comando provinciale della guardia di finanza di Vicenza ha svolto una serie di controlli nei confronti di aziende agricole attive sui colli Berici, ma con sede a San Bonifacio, riscontrando ancora una volta l’impiego di... (Veronasera.it)

«Io - pugliese in Francia per vendemmiare - ora torno all'università con 6 mesi di disoccupazione : 3.500 euro per 10 giorni di lavoro». La partenza da Torino - I giovani sembrano sempre più propensi ad approcciare lavori manuali, e andare ad aiutare con la vendemmia non fa eccezione. Eppure, invece che farlo in Italia, si preferisce partire per la... (Quotidianodipuglia.it)

Vendemmia - lavoro duro e caporalato : così la cronaca si mescola ai miei ricordi personali - Non manca qualche ricordo meno lieto, il nugolo di vespe che mi massacrò dopo che avevo calpestato inavvertitamente il loro nido: “Cupo di vespe era un ronzio per tutto, calda era l’uva e, nei bigonci ancora, rendeva già l’odor del mosto e il flutto” (Giovanni Pascoli, La vendemmia). Nonostante l’età veneranda, la mia memoria non può certo avventurarsi così lontano nel tempo, ma può mettere nel ... (Ilfattoquotidiano.it)