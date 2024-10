Until Dawn: un remake che convince a metà (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo quasi 10 anni dal lancio, Until Dawn torna sugli scaffali con un remake pensato per Playstation 5. Sony e i ragazzi di Supermassive Games ci invitano a tornare a Blackwood Pines per reimmergerci nell’appassionante storia di un cult videoludico del genere horror della generazione passata. Dal punto di vista narrativo, il remake di Until Dawn rimane fedele alla trama dell’originale senza portare grandi novità. Un gruppo di adolescenti si ritrova su una montagna isolata, Blackwood Pines, dove, dopo uno scherzo finito male, due amiche scompaiono nel nulla. A questo punto ricalcando uno dei più classici incipit per un teen horror, i ragazzi si trovano un anno dopo lo sciagurato evento nella stessa baita dove si è consumata la tragedia, tra sensi di colpa e desideri di vendetta. Isolati in cima a una montagna, dove non prendono i telefoni, di notte, mentre nevica. Nerdpool.it - Until Dawn: un remake che convince a metà Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Dopo quasi 10 anni dal lancio,torna sugli scaffali con unpensato per Playstation 5. Sony e i ragazzi di Supermassive Games ci invitano a tornare a Blackwood Pines per reimmergerci nell’appassionante storia di un cult videoludico del genere horror della generazione passata. Dal punto di vista narrativo, ildirimane fedele alla trama dell’originale senza portare grandi novità. Un gruppo di adolescenti si ritrova su una montagna isolata, Blackwood Pines, dove, dopo uno scherzo finito male, due amiche scompaiono nel nulla. A questo punto ricalcando uno dei più classici incipit per un teen horror, i ragazzi si trovano un anno dopo lo sciagurato evento nella stessa baita dove si è consumata la tragedia, tra sensi di colpa e desideri di vendetta. Isolati in cima a una montagna, dove non prendono i telefoni, di notte, mentre nevica.

