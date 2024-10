Tensione tra Meloni e i magistrati. Mattarella: «Le istituzioni collaborino». Un caso la mail di Patarnello sulla premier (Di domenica 20 ottobre 2024) Lo scontro tra il governo italiano e la magistratura ha raggiunto nuovi picchi di Tensione, innescato dal caso del trasferimento dei migranti in Albania e alimentato dalla diffusione di una mail del Ilmessaggero.it - Tensione tra Meloni e i magistrati. Mattarella: «Le istituzioni collaborino». Un caso la mail di Patarnello sulla premier Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Lo scontro tra il governo italiano e la magistratura ha raggiunto nuovi picchi di, innescato daldel trasferimento dei migranti in Albania e alimentato dalla diffusione di unadel

